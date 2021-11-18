رابطة الأندية تجري قرعه كأس الرابطه 15 ديسمبر

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أعلنت رابطة أندية الدورى الممتاز، برئاسة احمد دياب، اجراء قرعه كاس رابطة الأندية يوم 15 ديسمبر المقبل، والتى ستقام فعاليتها للمرة الأولى فى الموسم الحالي، ومن المقرر ان تقام خلال فترة توقف الدورى الممتاز على أن يتم، إعلان تفاصيل البطولة من حيث موعد انطلاقها وملاعبها والشروط الخاصة بها ونظام البطولة والجوائز والمكافآت أيضا، خلال فعاليات اجراء القرعة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الرابطة خلال توقف الدورى بسبب بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 بالكاميرون، وتحديدا يوم 8 يناير المقبل.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما في النهاية مع بداية عودة المنتخب من رحلته في الكاميرون