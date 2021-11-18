أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رابطة الأندية تجري قرعه كأس الرابطه 15 ديسمبر

Print
رابطة الأندية تجري قرعه كأس الرابطه 15 ديسمبر رابطة الأندية تجري قرعه كأس الرابطه 15 ديسمبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت رابطة أندية الدورى الممتاز، برئاسة احمد دياب، اجراء قرعه كاس رابطة الأندية يوم 15 ديسمبر المقبل، والتى ستقام فعاليتها للمرة الأولى فى الموسم الحالي، ومن المقرر ان تقام خلال فترة توقف الدورى الممتاز على أن يتم، إعلان تفاصيل البطولة من حيث موعد انطلاقها وملاعبها والشروط الخاصة بها ونظام البطولة والجوائز والمكافآت أيضا، خلال فعاليات اجراء القرعة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الرابطة خلال توقف الدورى بسبب بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 بالكاميرون، وتحديدا يوم 8 يناير المقبل.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما في النهاية مع بداية عودة من رحلته في الكاميرون

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابتز زميله في المنتخب بفيديو جنسي.. محكمة فرنسية تقضي بحبس "بنزيما" سنة

ابتز زميله في المنتخب بفيديو جنسي.. محكمة فرنسية تقضي بحبس "بنزيما" سنة

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية

أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من المنتخب.. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من المنتخب.. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»