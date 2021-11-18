أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الخطيب يشكر الرئيس على مساندته لـ الأهلي

Print
الخطيب يشكر الرئيس السيسي على مساندته لـ الأهلي الخطيب يشكر الرئيس على مساندته لـ الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و المرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى، علي توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية علي المساندة التي قدمها للنادي خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في انجاز العديد من المشروعات الكبرى التي كانت معطلة بسبب الاجراءات والتراخيص.

وقال الخطيب خلال الندوة التي عقدها بفرع النادي بالشيخ زايد إن الرئيس كان يقوم بجولة في منطقة مدينة نصر واستفسر عن عدم استكمال أعمال الجراج والأسوار ووضع حجر الأساس لإستاد الأهلي بالشيخ زايد وقام بإصدار توجيهاته الفورية لتسهيل مهمة النادي في استكمال مشروعاته.

وأشاد رئيس النادي بالدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية بشكل عام وللأندية بشكل خاص في اطار خطة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات.

وكشف الخطيب خلال الندوة عن الدور المقبل الذي ستلعبه مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ضمن البرنامج الشامل لقائمته الانتخابية ، مؤكدا أن المؤسسة تعمل بشكل متكامل مع جهود الدولة في مخطط التنمية

وأشار إلى اعتزاز الأهلي بدوره تجاه الوطن والتنمية المجتمعية بمفهومها العام والشامل ودعم قضايا الشباب والمرأة والصحة والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والرياضة مؤكدًا ان مؤسسة الأهلي المجتمعية سوف تسعي لتقديم المبادرات التي تسهم في بث روح المشاركة والسعي نحو غدا أفضل تماشياً مع جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الكهرباء»: السيسي أكد على أهمية الاهتمام بتطوير شبكات نقل وتوزيع التيار

«الكهرباء»: السيسي أكد على أهمية الاهتمام بتطوير شبكات نقل وتوزيع التيار

الرئيس السيسي يلتقي مستشار ملك البحرين

الرئيس السيسي يلتقي مستشار ملك البحرين

السيسي: سنعزز قدرة دول «الكوميسا» على الصمود في مواجهة كورونا

السيسي: سنعزز قدرة دول «الكوميسا» على الصمود في مواجهة كورونا

السيسي يستقبل محمد المنفي: مصر حريصة على 3 مبادئ في ليبيا

السيسي يستقبل محمد المنفي: مصر حريصة على 3 مبادئ في ليبيا