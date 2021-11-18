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حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و المرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى، علي توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي المساندة التي قدمها للنادي خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في انجاز العديد من المشروعات الكبرى التي كانت معطلة بسبب الاجراءات والتراخيص.

وقال الخطيب خلال الندوة التي عقدها بفرع النادي بالشيخ زايد إن الرئيس كان يقوم بجولة في منطقة مدينة نصر واستفسر عن عدم استكمال أعمال الجراج والأسوار ووضع حجر الأساس لإستاد الأهلي بالشيخ زايد وقام بإصدار توجيهاته الفورية لتسهيل مهمة النادي في استكمال مشروعاته.

وأشاد رئيس النادي بالدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية بشكل عام وللأندية بشكل خاص في اطار خطة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات.

وكشف الخطيب خلال الندوة عن الدور المقبل الذي ستلعبه مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ضمن البرنامج الشامل لقائمته الانتخابية ، مؤكدا أن المؤسسة تعمل بشكل متكامل مع جهود الدولة في مخطط التنمية

وأشار إلى اعتزاز الأهلي بدوره تجاه الوطن والتنمية المجتمعية بمفهومها العام والشامل ودعم قضايا الشباب والمرأة والصحة والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والرياضة مؤكدًا ان مؤسسة الأهلي المجتمعية سوف تسعي لتقديم المبادرات التي تسهم في بث روح المشاركة والسعي نحو غدا أفضل تماشياً مع جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية.