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التحول الرقمي والامن السيبراني.. دورة تخصصية لأعضاء النيابة الادارية

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التحول الرقمي والامن السيبراني.. دورة تخصصية لأعضاء النيابة الادارية التحول الرقمي والامن السيبراني.. دورة تخصصية لأعضاء النيابة الادارية

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عقدت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن، بالاشتراك مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدورة التدريبية التخصصية حول “التحول الرقمي والأمن السيبراني”.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الادارية ان الدورة تنعقد تحت رعاية المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية،
وبحضور المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وغادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي.

وقد انعقدت فعاليات تلك الدورة على مدار يومي ١٧ و١٨/ ١١/ ٢٠٢١، حيث شارك فيها عدد «٦٠» من السيدات والسادة المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية.

يأتي ذلك في اطار استراتيجية النيابة الإدارية والاهتمام بعقد الدورات التدريبية في مختلف التخصصات بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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