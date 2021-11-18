الجد كشف جريمة ابنه.. ضبط سائق تعدى على نجله بالضرب حتى وفاته في القاهرة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، القبض على سائق بالقاهرة، لتعديه بالضرب على نجله «طفل» محدثًا به إصابات ادت لوفاته، بدعوى تأديبه.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بوفاة حفيده «11 سنة» إثر تعدي والده «سائق- نجل المُبلغ» عليه بالضرب مما أدى لوفاته.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحـص عـثـرت القوات على جثـة الطفل مسجاة على ظهرهـا وبها إصابات عبارة عن «سحجات وكدمات متفرقة بالجسم».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسوء سلوك نجله وسرقته مبالغ مالية منه، قام بتوثيق يديه باستخدام قطعتين من القماش وتعدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه، إلا أنه تـوفي متأثرًا بإصابته.

تم بإرشاد المتهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.