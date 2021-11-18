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القوى العاملة: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات مصرية بالكويت

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القوى العاملة: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات مصرية بالكويت القوى العاملة: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات مصرية بالكويت

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تحصيل مستحقات مالية للمواطنة المصرية «ن. أ.ي.ي»، بقيمة 2245 ديناراً كويتيا، بما يوازي 116 ألفا و605 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات المواطنة «ن. أ.ي.ي» حصولها على مستحقاتها وديا ومتابعة النزاع إذا انتقل إلى القضاء العمالى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير: أن المكتب يحرص على حل نزاع المواطنة المصرية «ن. أ.ي.ي» وديا قدر الاستطاعة، وتابع النزاع الذي استمر على ما يزيد عن ١٧ شهراً، وانتهي بحصول المواطنة على ٢٢٤٥ ديناراً بشيك من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية القسم العمالى.

وتقدمت المواطنة بالشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان ،والسفارة المصرية بالكويت ومكتب التمثيل العمالى على مساندتهم لمشكلاتها وحصولها على مستحقاتها بعد ما يقرب من سنة ونصف السنة.

المصرى اليوم

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