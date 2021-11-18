أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل مطرانية سمالوط: نشر فديوهات قديمة لمتحدث شاذ عن المجتمع لا يُراد بها إلا بث الفتنة

Print
وكيل مطرانية سمالوط: نشر فديوهات قديمة لمتحدث شاذ عن المجتمع لا يُراد بها إلا بث الفتنة وكيل مطرانية سمالوط: نشر فديوهات قديمة لمتحدث شاذ عن المجتمع لا يُراد بها إلا بث الفتنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الارثوذكس، إنه على مر التاريخ حاضنة للجميع ومن يريد بث الفتنة بعد خروجه منها فهو منبوذ وكلامه وأفكاره لا يؤمن بها إلا هو، لافتا إلى أن مصر الآن يُشار لها ولرئيسها بالبنان لقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وما حدث من نشر لڤديوهات قديمة لمتحدث شاذ عن المجتمع لا يُراد بها إلا بث الفتنة وزعزعة الاستقرار بين أبناء الوطن الواحد وهذا لن نسمح به.

جاء هذا في اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور وليد الحيني، وبالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط، لقاء بعنوان «المواطنة وقبول الآخر» بقاعة مجلس مدينة سمالوط.

حاضر اللقاء الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بحضور المهندس أحمد راشد، رئيس مجلس مدينة سمالوط، والشيخ هارون محمد، رئيس بيت العائلة بسمالوط.

في مستهل حديثه دعا وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، المجتمع إلى عدم الانسياق وراء ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار الوطن وما هي إلا مؤامرات تهدف إلى اشتعال الفتن الطائفية والحروب الأهلية.

وأشار إلى أن الأديان السماوية تدعو إلى الحب والتسامح ولابد من غرس هذه المفاهيم في عقول أولادنا، مؤكدا أن الشعب المصرى لن يسمح لأحد أن يفرق بين أبناءه قائلاً بأن رصاصة العدو لا تفرق بين مسلم ومسيحي.

وفى كلمته أثنى «راشد» على المعاملة الحسنة بين أبناء الوطن الواحد وأكد على استمرارها مهما حدث.

أدار اللقاء أحمد بهاء الدين الإعلامى بالمركز وقامت بالأعمال الإدارية وتصوير اللقاء حمدية عبدالرحمن.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى