وكيل مطرانية سمالوط: نشر فديوهات قديمة لمتحدث شاذ عن المجتمع لا يُراد بها إلا بث الفتنة

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قال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الارثوذكس، إنه على مر التاريخ مصر حاضنة للجميع ومن يريد بث الفتنة بعد خروجه منها فهو منبوذ وكلامه وأفكاره لا يؤمن بها إلا هو، لافتا إلى أن مصر الآن يُشار لها ولرئيسها بالبنان لقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وما حدث من نشر لڤديوهات قديمة لمتحدث شاذ عن المجتمع لا يُراد بها إلا بث الفتنة وزعزعة الاستقرار بين أبناء الوطن الواحد وهذا لن نسمح به.

جاء هذا في اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور وليد الحيني، وبالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط، لقاء بعنوان «المواطنة وقبول الآخر» بقاعة مجلس مدينة سمالوط.

حاضر اللقاء الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بحضور المهندس أحمد راشد، رئيس مجلس مدينة سمالوط، والشيخ هارون محمد، رئيس بيت العائلة بسمالوط.

في مستهل حديثه دعا وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، المجتمع إلى عدم الانسياق وراء ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار الوطن وما هي إلا مؤامرات تهدف إلى اشتعال الفتن الطائفية والحروب الأهلية.

وأشار إلى أن الأديان السماوية تدعو إلى الحب والتسامح ولابد من غرس هذه المفاهيم في عقول أولادنا، مؤكدا أن الشعب المصرى لن يسمح لأحد أن يفرق بين أبناءه قائلاً بأن رصاصة العدو لا تفرق بين مسلم ومسيحي.

وفى كلمته أثنى «راشد» على المعاملة الحسنة بين أبناء الوطن الواحد وأكد على استمرارها مهما حدث.

أدار اللقاء أحمد بهاء الدين الإعلامى بالمركز وقامت بالأعمال الإدارية وتصوير اللقاء حمدية عبدالرحمن.