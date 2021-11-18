منتخب فلسطين أول منتخب يصل قطر للمشاركة فى كأس العرب

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وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني إلى العاصمة القطرية الدوحة ، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، التي تستضيفها قطر من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

ويستهل المنتخب الفلسطيني، الذي بات أول المنتخبات التي تصل إلى الدوحة، مشواره في مونديال العرب بمواجهة المنتخب المغربي بملعب الجنوب في الأول من ديسمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الأردن والسعودية.

من جانبه، أكد مكرم دبدوب، مدرب المنتخب الفلسطيني سعادته بالوصول مع لاعبيه إلى الدوحة للمشاركة في واحدة من أبرز البطولات بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية البطولة التي تتيح للاعبين الاحتكاك بعدد من أفضل منتخبات كرة القدم في العالم العربي.

وقال في تصريحات صحفية : نتطلع إلى أداء مشرف لكرة القدم الفلسطينية، وسنواصل الاستعداد للبطولة خلال الفترة التي تسبق انطلاق المنافسات، وهي بمثابة معسكر تدريبي للفريق في أفضل المنشآت الرياضية في العالم، بعد أن أقمنا معسكراً تدريبياً في فلسطين.

وتستضيف الدوحة مباريات كأس العرب، التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في 6 من ملاعب كأس العالم في قطر 2022، وهي ملعب الجنوب، وملعب المدينة التعليمية، وملعب أحمد بن علي، وملعب الثمامة، إضافة إلى ملعب البيت وملعب راس أبو عبود .