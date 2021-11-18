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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لإدارة القلعة البيضاء عن التزامه بكلمته معهم والاستمرار على رأس المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة نافيًا لهم توليه تدريب أي فريق آخر.

وأشار المدرب الفرنسي للإدارة إلى أن تلقيه عروض أمر طبيعي لكن قراره الأول هو البقاء مع الزمالك وغلق الباب بشكل نهائي على الرحيل، مشددًا على أنه لديه خطة طويلة المدى مع الزمالك ويسعى لتحقيقها ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.

وأوضح كارتيرون لمسئولي الزمالك أن مباراة القمة صفحة وانتهت بالنسبة له وأن تركيزه منصب على المنافسة على بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن اللقاء في النهاية بـ3 نقاط وخسارته ليس نهاية المطاف للفريق ولازال أمام الزمالك فرصة للتعويض في اللقاءات المقبلة، مؤكدًا على ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين واعتبر ما حدث في مباراة القمة بمثابة أمر إستثنائي ووارد أن يتعرض له أي نادي في العالم.