تطعيم ٤٨ ألف و٤٧٣ رأس ماشيه ضد حمي الوادي المتصدع في كفرالشيخ

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تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تقريراً الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، عن أعمال مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والبذي وضح أن المديرية تمكنت من تحصين 48ألف و473رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية.

كما تشهد قرى محافظة كفر الشيخ القوافل العلاجية والرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

قال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، إن المديرية بدأت في تحصين الماشية من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكداً أنه تم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه سيتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال بشار، إنه عدد الفرق التي ستشارك في الحملة 105 لجنة ، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الترقيم والتحصين ، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.