الجيزة تنتهي من رصف ميدان الرماية وشارع الهرم حتي مدخل المنطقة الأثرية

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واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لتيسير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الطرق في الإنتهاء من رصف وتطوير المنطقة من ميدان الرماية وشارع الهرم وحتي مدخل المنطقة الأثرية لما لذلك القطاع من أهمية حيوية خاصا وإنه يشهد كثافات مرورية على مدار اليوم .

كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين حيث تم فرد طبقه السن بعد رفع الطبقة المتهالكة للطريق وإزالة البروز والتعديات للمحال والمنشأت بالحارة الأولى وجاري إستكمال أعمال التطوير بالطريق .

وإطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعه عبدالعال ٢ بحي بولاق الدكرور حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطه بالشارع في المسافه من ترعة عبدالعال 1 وشارع العشرين وجاري إستكمال الاعمال ليضاف لمنظومه الطرق بالمحافظة

وتابع محاقظ الجيزة مجهودات حي العجوزة في وضع طبقة الرصف السطحية لشارع محمد عوف بداية من شارع المتحف الزراعى حتى شارع ١٢ بالإضافة إلى تركيب بلاط إنترلوك وإستكمال الطبقة الرابطة للترميم بشارع عيسى حمدى (نجيب محفوظ ) ضمن خطه العام المالي الحالي.

إلى جانب إستكمال أعمال تطوير شارع ٢٦ يوليو وتوسعة الطريق بجوار سينما سفنكس لسهولة الحركة المرورية حيث شملت الأعمال إستبدال البلدورات المتهالكه بأخري جديدة وتركيب بلاط إنترلوك ورفع كفاءة الأسوار المحيطة بالشارع وإحلال وتجديد لأعمدة الإنارة .

وفي إطار مجهودات تحقيق السيولة المرورية واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال حي العمرانية حيث تم نقل موقف سيارات السرفيس العشوائي بشارع الفريق كمال عامر- ترعه الزمر سابقاً بمنطقه شارع الثلاثيني ومنطقه الحسينيه والتجهيز إلى أسفل محورالفريق كمال عامر من أمام شارع السلام- مستشفي الصدر وذلك لتحقيق السيوله المروريه وللتسهيل على المواطنين .