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انتقد طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر، طريقة إدارة البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة، للمباريات الماضية.

وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: الأمور غير مبشرة داخل منتخب مصر، وأرى أن الجهاز الفني لم يحقق أي استفادة من المباريات الماضية.

وأضاف، لا يوجد أي سبب يجعل كيروش يعدل مراكز اللاعبين بهذه الطريقة، من خلال مشاركة محمد شريف وأحمد ياسر ريان في مركزي الجناحين، رغم وجود عناصر تستطيع اللعب في هذه المراكز.

وتابع: أتعجب بشدة من قرار المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد عناصر وهي في أفضل مستواها الفني، وهنا أقصد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في المعسكر قبل الماضي، ثم استبعاد أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي وطارق حامد رغم حالتهم الفنية الجيدة.

وزا، الأمور غير مبشرة داخل منتخب مصر ويجب التحرك سريعا من أجل علاج الأخطاء الفنية التي ظهرت في الفترة الماضية.

واختتم تصريحاته قائلا: جهاز حسام البدري تعرض لظلم واضح في الفترة الماضية، وذلك بعد الرحيل رغم عدم التعرض لأي خسارة.