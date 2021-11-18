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«وّرمت وجهي».. إلهام شاهين تحكي عن هدية هالة صدقي ()

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«وّرمت وجهي».. إلهام شاهين تحكي عن هدية هالة صدقي (فيديو) «وّرمت وجهي».. إلهام شاهين تحكي عن هدية هالة صدقي ()

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تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن موقف «غريب» تعرضت إليه بعدما تلقّت ثمرة مانجا كهدية من صديقتها الفنانة هالة صدقي.

وقالت «شاهين» في برنامج «سهرانين»، برفقة هالة صدقي، لمقدم البرنامج الفنان أمير كرارة: «هالة عندها (بتزرع) مانجا الواحدة 4 كيلو ماشوفتش حاجه كده قد البطيخة».

وتابعت: «جابتلي مانجاية في يوم وإحنا بنصور فيلم (يوم للستات) وأنا بعشق المانجا وأكلتها وكنا بنصور في الشمس وقعدت أورم أورم وأحمريت وأنا مش شايفه نفسي طبعًا، والمخرجة قالت: دي هتموت.. ولغينا التصوير بسبب مانجة هالة».

وعلّقت «صدقي» على كلمات الفنانة إلهام شاهين: «أنا بزرع مانجا وبديهالها فيورم (وشها)».

تلك المانجا التي تزرعها الفنانة هالة صدقي في مزرعتها التي تحيط بمنزلها، حيث أشارت إلى أنها تشعر بالسعادة بالسكن في المزرعة لتتمكن من تربية كلابها في مساحة جيدة، والتي يصل أعدادهم إلى 17 كلب.

وحكت عن إتجاهها للعيش في الزرعة: «كنت ساكنه في ولسه بيتي موجود كان وقتها أنفلونزا الخنازير ولما ولدت أخدت الأولاد وقولت أروح أقعد هناك ولما روحت مارجعتش».

يذكر أن فيلم «يوم للستات» عرض في 2016، وتدور أحداثه حول خبر افتتاح حمام سباحة جديد بالقرب من إحدى المناطق الشعبية حديث الجميع، خاصة مع تخصيصه يوم اﻷحد للسيدات فقط.

وهو ما يؤدي إلى جمع العديد من السيدات المنحدرات من خلفيات اجتماعية مختلفة، حيث تحلم عزة، منذ زمن بارتداء ملابس السباحة.

فيما تجد شامية من يستمع إليها حين تتحدث عن حياتها الخاصة، وتحاول «ليلى» تجاوز حزنها على ابنها الراحل.. والعمل الفني إخراج كاملة أبوذكري.

المصرى اليوم

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