"التجارة" تستدعي 426 مركبة فورد ولينكولن لخلل في الكاميرا الخلفية

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يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف ويسبب حوادث

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 426 مركبة فورد "Explorer"، ولينكون "Aviator"، موديل 2020- 2021، لخلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وأضافت الوزارة أن 171 مركبة لينكولن أفاتار و255 مركبة فورد إكسبلورر موديل 2020- 2021، بها خلل بالكاميرا الخلفية قد يتسبب في الحوادث.

وطالبت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، بضرورة التحقق من شمول المركبة عبر Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.