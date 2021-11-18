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«كان غيركم نجح».. شوبير اعتراضًا على حملة الإسماعيلي لجمع التبرعات

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«كان غيركم نجح».. شوبير اعتراضًا على حملة الإسماعيلي لجمع التبرعات «كان غيركم نجح».. شوبير اعتراضًا على حملة الإسماعيلي لجمع التبرعات

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أثار الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب والنادي الأهلي السابق الجدل بين الجماهير في القلعة البيضاء تحديداً وكذلك جماهير الإسماعيلي بعد تعليقه على حملة الدراويش لجمع التبرعات للنادي.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد قد كشف عن أنه يدرس فتح باب التبرعات من أجل العبور بالإسماعيلي من الأزمة المالية التي يئن تحت وطأتها حالياً.

وأبدى شوبير في تصريحات إذاعية اعتراضه على ما قام به مسؤولو النادي الإسماعيلي، وقال: معجبنيش فتح باب التبرعات اللي عمله نادي الإسماعيلي، مش هيجيب حاجة، كان غيركم نجح وقدر يلم تبرعات.

وجاءت هذه التصريحات من شوبير في إشارة منه إلى نادي الذي كان هو من سبق وأعلن عن تفكيره في هذه الخطوة من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها في تجديد عقود بعض لاعبي الفريق.

المصرى اليوم

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