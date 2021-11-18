أنا من تقدمت لخطبته.. نهاد أبو القمصان تكشف قصة زواجها من حافظ أبو سعدة

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تصدر اسم الراحل حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وزوج المحامية نهاد أبوالقمصان، محركات البحث، اليوم الخميس، بعد حديثها عن تفاصيل صدمة رحيله مؤخرًا.

تحدثت نهاد أبوالقمصان خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، عن تفاصيل يوم رحيل زوجها الذي يمثل نقطة النهاية لقصة حبهما التي لم يكن الراحل يحب كشف تفاصيلها نظرًا لتقديسه لمسألة الخصوصية، مؤكدة على مدى صدمتها بوفاته حتى أنها تعاملت مع الموقف كمحامية تنجز الإجراءات المطلوبة منها وكأن الحدث لا يخصها «أنا كنت بتفرج على دنيا مش دنيتي».

قصة زواجهما

روت نهاد أبوالقمصان قصة زواجها من حافظ أبوسعدة في تصريحات تلفزيونية سابقة، كاشفة تفاصيل قصة ارتباطهما.

كشفت «أبوالقمصان»، أنها هي من تقدمت لخطبة حافظ أبوسعدة وقالت إن زوجها كان زعيم سياسي كبير خلال فترة دراسته في الجامعة وكان رئيس جماعة الدراسات العربية التي تعد من الجماعات القومية الناصرية، وقُبض عليه وتم سجنه.

أضافت: «هو كان لمح لحد إنه معجب بيا، وقعدت استنى اللي بيلمح ده، واستفز فيا فكرة المساواة، مبدأيًا أنت متتكلمش عليا انت تيجي تتكلم معايا مفيش حد واصي عليا يعني، ثانيًا السيدة خديجة هي اللي خطبت الرسول، ده حقنا على فكرة».

أوضحت: «يعني حتى في ألفاظ الجواز الإيجاب والقبول نفسه يدي للست الحق إنها لما تشوف وعاجبها تقوله أنت عاجبني وأنا عايزاك على سنة الله ورسوله، فا روحت وقولتله أنت اتكلمت عليا من ورا ضهري ماجيتش قولتلي ليه».

حينها أجاب حافظ أبوسعدة عن سؤال «أبوالقمصان» قائلًا: «أصل أنا عندي قضية واحتمال أخد إعدام، يبدو كان عايز يزوغ بموضوع الإعدام ده ولا إيه فا قولتله أنا مش فارق معايا لو خدت إعدام الله غالب بقى».