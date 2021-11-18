«الخطة 51».. رواية عن عوالم كرة القدم والسياسة والفن والإعلام

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صدر حديثا عن دار حابي للنشر والتوزيع رواية «الخطة 51» للكاتب محمد شعير، ومن المقرر أن تكون الرواية ضمن أعمال الدار المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الثالثة والخمسين التي تبدأ يوم 26 يناير المقبل.

وصرح الروائي محمد إبراهيم طعيمة مدير النشر بالدار، بأن رواية «الخطة 51» تدور في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، وهي مليئة بالأحداث المثيرة حول مسار الأحلام في حياة الإنسان والصراع من أجل تحقيقها، سواء في عوالم كرة القدم أو السياسة والفن والإعلام.

وسوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حفل توقيع الرواية بحضور نخبة من الكُتاب والنقاد.

صدر لـ«شعير» من قبل خمسة كتب في مجالات الصحافة والسياسة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي «المرأة الحديدية تتكلم» و«لا يُنشر» و«هدير الصمت» و«الثورة العميقة» و«شغل فيس»، وحصل على جائزة مصطفى شردي لأفضل مقال سياسي في عام 2018 عن مقال «الطريق الرابع هو الحل»، وتعد رواية «الخطة 51» هي أول أعماله الأدبية.