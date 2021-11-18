رئيس نادى سموحة الجديد يوقع على استمارة عضوية «حماة الوطن» (صور)

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وقع وليد عرفات رئيس نادى سموحة الرياضى الاجتماعى في الإسكندرية، على استمارة عضوية الانضمام إلى حزب حماة الوطن، كأمين عام مساعد الحزب في الإسكندرية.

وبحسب بيان للحزب، فإن انضمام «عرفات»، جاء تماشيا مع إعادة بناء الكيان السياسي والتنظيمي لحزب حماة الوطن أمانة الإسكندرية، من خلال الاستراتيجية التي تم وضعها لضخ دماء جديدة، واستقطاب كوادر متميزة وفعالة في كافة المجالات والتي ستشكل انطلاقة جديدة للحزب بالإسكندرية.

وشهد مقر حزب حماة الوطن بالإسكندرية، توقيع وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي على استمارة العضوية بحزب حماة الوطن، وتكليفه بمهام أمين عام مساعد الحزب بمحافظة الإسكندرية، في حضور طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا.

رئيس نادى سموحة الجديد يوقع على استمارة عضوية "حماة الوطن" أميناً عاماً مساعداً (صور)