في واقعة «تسوس القمح» براءة 3 مسؤولين بالزراعة من تهمة الإهمال

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برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ٣ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

كانت النيابة الادارية قد نسبت للمحال الأول تهمة التقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية بها وبيعها كطعم سام بأقل من سعر السوق وإهماله في عمله مما أي إلى وجود شقوق بمخازن المحطة وقمامة وأجولة بها إصابات حشرية.

ونُسب للثاني عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المتخلفة عن التوزيع بمحطة طنطا مما أدي إلى عدم صلاحيتها وبيعها بالخسارة.

فيما نُسب للثالث عدم قيامه بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تراكم كميات من القمح بمحطة طنطا أدت إلى إلحاق خسارة بالجهة الإدارية نتيجة بيعها كطعم سام بالمزاد العلني .

تفاصيل الواقعة كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن متابعة وتقييم أداء الهيئة الزراعية المصرية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وطلب تحديد المسئولية عن الإهمال الجسيم في المحافظة على المال العام المتمثل في تخزين كميات من القمح متخلف عن التوزيع تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين المتمثل في زيادة نسبة التسوس، وجود شقوق بالمخازن وتراكم القمامة وعدم إجراء التبخير والتطهير واستعمال المبيدات الحشرية مما أدي إلى بيعها كطعم سام وإلحاق خسارة مالية باله.

