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سائق أسيوط قتل تاجر سوهاج واستولى على 400 الف جنيه والقى بجثته فى الصحراء

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سائق أسيوط قتل تاجر سوهاج واستولى على 400 الف جنيه والقى بجثته فى الصحراء سائق أسيوط قتل تاجر سوهاج واستولى على 400 الف جنيه والقى بجثته فى الصحراء

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كشفت أجهزة الامن بسوهاج ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من إحدى السيدات ، بغياب شقيقها تاجر مواد خاصة بإنتاج البلاستيك ، مقيم بالجيزة ، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة المراغة عقب قيامه بتوزيع المواد الخام على عملائه بمصانع البلاستيك بدائرة قسم شرطة الكوثر وتحصله على مبالغ مالية منهم .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص سائق ، وبإستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف أنه عقب إنتهائه والمجني عليه من توزيع المواد الخام الخاصه بالمجنى عليه بالسيارة قيادته وتحصل المجنى عليه على قيمتها إختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه والإستيلاء على تلك المبالغ فقام بإقناعه بإحضار سيارة ملاكى لتوصيله للقاهرة حيث إصطحبه لمدينة ساحل سليم بأسيوط وقام بإستئجار سيارة ملاكى من ولدى سيرهما بالطريق الصحراوى الشرقى قام بإخراج سلاح نارى من طيات ملابسه وأطلق عيار نارى تجاه المجنى عليه داخل السيارة محدثاً إصابته التى أودت بحياته ثم قام بإنزاله من السيارة وقام بسكب كمية من البنزين على الجثة وإشعال النيران بها وإستولى على 400 ألف جنيه والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتبين وجود آثار دماء بداخلها ،كما أرشد عن مكان جثة المجنى عليه بالطريق الصحراوى الشرقى وأضاف بتخلصه من السلاح النارى بإلقائه بالظهير الصحراوى عقب إرتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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