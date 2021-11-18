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خادمة تسرق مصوغات مخدومتها وتستعين بشقيقها فى بيعها

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خادمة تسرق مصوغات مخدومتها وتستعين بشقيقها فى بيعها خادمة تسرق مصوغات مخدومتها وتستعين بشقيقها فى بيعها

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تمكن ضباط مباحث الجمالية بمديرية أمن القاهرة رصد نشاط إحدى السيدات وآخر أثناء قيامهما بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية بإحدى محال بيع المشغولات الذهبية.

إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما إحدى السيدات وشقيق زوجها وبحوزتهما "3 قطع مشغولات ذهبية ، ساعة يد ، هاتف محمول "مجهولين المصدر"

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفت الأولى بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل غة التجمع الخامس "بأسلوب المغافلة" إبان عملها كخادمة طرفها ، وأقرت بقيامها بالإستعانة بالمتهم الثانى لمعاونتها فى تصريف المسروقات مقابل تحصله على مبلغ مالى من قيمة البيع، وأيد المتهم الثانى بما جاء بأقوالها .

المصرى اليوم

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