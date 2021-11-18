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المشدد 6 سنوات لميكانيكي حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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المشدد 6 سنوات لميكانيكي حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية المشدد 6 سنوات لميكانيكي حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد ٦ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط مكتب مكافحة المخدرات، بضبط «م. م. ع» ٢٠ عاما ميكانيكي، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله جوهر الهيروين المخدر، وكذا سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار دون ترخيص، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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