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نوال الزغبي تصل القاهرة.. ونشاطات فنية تنتظرها

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نوال الزغبي تصل القاهرة.. ونشاطات فنية تنتظرها نوال الزغبي تصل القاهرة.. ونشاطات فنية تنتظرها

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حالة من النشاط الفني تعيشها النجمة الذهبية نوال الزغبي، وتحضر حاليا لأكثر من أغنية «سينجل» بعد أغنيتها الأخيرة «عكس الطبيعة»، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم.

ومن المقرر تصل اليوم نوال إلى القاهرة استعداداً للتكريم في أحد المهرجانات عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها، والنجاحات التي تحققها.

وقالت نوال الزغبي إنها فخورة بأراء الجمهور وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها بعد بعد طرح الأغنية التي قدمتها بفكر موسيقي متطور، ورؤية فنية جديدة.

وستقوم الزغبي بالعديد من النشاطات الفنية خلال تواجدها في ، منها المشاركة في تصوير عدة برامج تليفزيونية.

المصرى اليوم

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