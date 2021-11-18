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توفير أجهزة مناظير بطن وقصبات بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

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توفير أجهزة مناظير بطن وقصبات بمستشفى الخميس للولادة والأطفال توفير أجهزة مناظير بطن وقصبات بمستشفى الخميس للولادة والأطفال
سعياً لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين وتسريع خروج المرضى

توفير أجهزة مناظير بطن وقصبات بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

تماشياً مع تطوير الخدمات الطبية بصحة عسير، توفرت مؤخرًا بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال أجهزة مناظير للبطن والقصبات الهوائية.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بتلبية احتياج مستشفيات وقطاعات المنطقة؛ ومنها مستشفى الخميس للولادة والأطفال؛ سعياً لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

وتعدّ أجهزة مناظير البطن والقصبات الهوائية إضافة جديدة لتقديم خدمات طبية تساعد على تسريع خروج المرضى، وتسهم تلك الخدمة في تنظير القصبات الهوائية وعلاج انسدادات المجرى الهوائي لدى المرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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