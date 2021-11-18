أخبار عاجلة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جازان ترصد 655 مخالفة للمنشآت الغذائية والمحلات في صبيا

Print
أمانة جازان ترصد 655 مخالفة للمنشآت الغذائية والمحلات في صبيا أمانة جازان ترصد 655 مخالفة للمنشآت الغذائية والمحلات في صبيا
بعد تنفيذ 2448 جولة رقابية بالمحافظة على مدار الشهر الماضي

أمانة جازان ترصد 655 مخالفة للمنشآت الغذائية والمحلات في صبيا

نفذت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا- الشهر الماضي، 2448 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحلات التجارية والغذائية.

وذكر رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن البلدية رصدت خلال تلك الجولات 655 مخالفة لعدد من المنشآت الغذائية والمحلات التجارية والأسواق، وصادرت (طنًّا و626 كيلوجرامًا) من الأطعمة لباعة جائلة تمارس نشاطها المخالف على الطرقات والساحات العامة.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، مشددًا على جميع مراقبي ومراقبات البلدية بضرورة الالتزام بضوابط العمل الرقابي، ومتابعة جميع الأنشطة دون تقصير أو تهاون، والتقيد بالأسس الرقابية المعتمدة، والتشديد على أهميتها بكل دقة، وإصدار المخالفات بحق كل مخالف يخالف ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، خلال جولاتهم التفتيشية والرقابية المكثفة.

ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"