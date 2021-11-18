وثيقة سرية تكشف حصول جورج قرداحي على 2 مليون دولار.. ويعلق: «كذبة جديدة واسلوب وضيع»

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آثارت وثيقة مكافآة نهاية الخدمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي جدل كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، فبعد تداول الصورة والتي نشر فيها بأنه حصل على قيمة مكافات ضخمة لنهاية خدمته في مجموعة القنوات السعودية mbc والتي اقتربت من الـ2 مليون دولار أمريكي، ليخرج الوزير اللبناني لينفي ما نشر حول ذلك.

وجاءت الوثيقة التي تم تسريبها لتستفز الوزير اللبناني جورج قرداحي والذي اشتهر في الوطن العربي ببرنامج «من سيربح المليون» معيدًا نشر الورقة التي تم تسريبها ليقول: «وضح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي أن الجهات المتحاملة عليه منذ توليه الوزارة لجأت اليوم إلى كذبة جديدة وهي كناية عن ورقة مزورة تحمل توقيع الاستاذ على جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc. وقال إنه اسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة».

وتابع: «إن هذه المذكرة لا أساس لها من الصحة لسببين أساسيين: «أولا؛ الاستاذ على جابر لم يكن يعمل في الmbc على ايامي وعندما تركت المحطة. ثانياً، انا لم اكن موظفاً في mbc بل كنت اعمل وفقاً لعقود مرتبطة بالبرامج التي أقدمها منذ العام ٢٠٠٢، لذلك لا يحق لي بتعويضات نهاية الخدمة».

واختتم جورج قرداحي تعليقة عبر تدوينات على موقع «تويتر»: «هذا الاسلوب إن دل على شيء فعلى سخافة وحقارة الجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الشائعات التافهة».

يأتي ما حدث من تسريبات على خلفية وجود أزمة دبلوماسية كبيرة على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والذي خرج ليؤكد أن جماعة أنصار الله اليمنية «تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات»، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

بينما خرجت مجموعة mbc عبر «تويتر» لتنفي صلتها بهذه الوثيقة التي نشرت حيث أكدت :«خطاب مزوّر مليء بالأخطاء الإدارية والمغالطات في التواريخ والأحداث، والتفاصيل مُفبركة يَنتحل صفة مجموعة MBC بهدف الإساءة إليها».