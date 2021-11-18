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ضبط صيدلية تبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية في الخصوص

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ضبط صيدلية تبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية في الخصوص ضبط صيدلية تبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية في الخصوص

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ضبطت مديرية أمن القليوبية صيدلية في دائرة قسم شرطة الخصوص تقوم ببيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وكذا الأدوية بشكل عام بدون تذكرة طبية أو روشتة طبيب مقابل مبالغ مالية كبيرة وتم التحفظ على الصيدلية وضبط اثنين من العاملين بها وتحرر محضر بالواقعة

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تفيد قيام مالك صيدلية له معلومات جنائية ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات ان المتهم له معلومات جنائية وانه دائم على بيع الادوية بدون تذكرة طبية أو روشتة طبيب وكذا الإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المسئولين عن الصيدلية اثناء تواجدهما بالصيدلية المشار إليها وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور ومبلغ مالى

و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها.

المصرى اليوم

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