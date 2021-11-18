انطلاق بطولة «كأس الأزهر للوافدين» تحت رعاية الإمام الأكبر

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انطلقت أمن فاعليات «بطولة كأس الأزهر للوافدين»، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والتى تعتبر البطولة العالمية الأولى من نوعها للطلاب الوافدين والأجانب، وتهدف إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين المنتسبين للأزهر ليمثلوا بلادهم في المناسبات الرياضية العالمية.

حضر الافتتاح الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللواء إبراهيم الجرحي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدد من سفراء الدول الأفريقية في مصر.

إنطلاق بطولة «كأس الأزهر للوافدين» تحت رعاية الإمام الأكبر

بدأ حفل الافتتاح باستعراضات الفرق المشاركة في البطولة، وعددها 23 فريق، والتى كانت أول مباراة في كرة القدم بين فريقي شمال السودان ومالي.

وتوافد المشاركين في البطولة قبل انطلاق المنافسات بعدة ساعات، لإجراء التحضيرات اللازمة، وشهد الافتتاح حضوراً كبيراً من الطلاب والطالبات الوافدين، كما حضر عدد من أهالي الوافدين لدعم أبنائهم في المنافسات.

وقالت «الصعيدي» في كلمتها، إن المركز يستمر في مشروعه الذي بدأه في تطوير منظومة تعليم الوافدين والذى كان الاهتمام فيها بالطلاب الوافدين ورعايتهم علميا وثقافيا واجتماعيا على رأس الأولويات، واليوم يقدم لهم ميدانا جديدا من ميادين الرعاية والاهتمام يقدم نشاطا جديدا من سلسلة نشاطات متعددة قام بها وما يزال برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتورأحمد الطيب.

إنطلاق بطولة «كأس الأزهر للوافدين» تحت رعاية الإمام الأكبر

وأضافت، البطولة تأتى إيمانا بأهمية النشاط واستكمالا للجهود التي يقدمها الأزهر الشريف بكل قطاعاته في سبيل تكوين هؤلاء الطلاب ورعايتهم وتحصين أفكارهم والوقوف على مواهبهم الحقيقية واستثمارها.

وتابعت، البطولة العالمية الأولى تحت عنوان «كأس الأزهر للوافدين» متضمنة ست بطولات، (كرة القدم – كرة اليد – كرة السلة – الكرة الطائرة – تنس الطاولة – ألعاب القوى)، لمدة ثلاثة أسابيع، آملين أن تكون خطوة جديدة امتدادا للسبيل الذي اختطه المركز للوصول إلى أهدافه والتي من أهمها صناعة أجيال قادرة على البناء والتنمية ببناء شخصية إسلامية متكاملة وبإحداث نقلة نوعية في أنشطة الطلاب المختلفة ومنها الرياضية لخلق التآلف والتواد فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم.

إنطلاق بطولة «كأس الأزهر للوافدين» تحت رعاية الإمام الأكبر

فيما قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن مؤسسة الأزهر تحرص على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء والتطوير من أحوال طلابها والترويح عنهم، موضحًا أن الرياضة إذا كانت تبني الأجسام فإنها أيضا تعمل على ترسيخ الأخلاق، مشددا على أن مؤسسة الأزهر ليست منغلقة على نفسها، بل تعمل على مواكبة كل سبل العصر لتقديم طالب لديه وعي في كل المجالات، ليكون عضوًا مؤثرًا في بناء المجتمع وتقدمه.

وقال الدكتور محمود إبراهيم، المدير الفني للبطولة، إن عدد الدول المشاركة في البطولة وصل إلى 23 دولة، بإجمالى 800 لاعب ولاعبة في مختلف البطولات.

وأضاف «إبراهيم»، أن كل دولة لها الحق في الاشتراك في بطولة كرة القدم بمنتخب واحد فقط ولا يزيد عدده عن 20 لاعبًا، أنا باقى الألعاب الجماعية يسمح لكل دولة الاشتراك بفريقين على الأكثر.

إنطلاق بطولة «كأس الأزهر للوافدين» تحت رعاية الإمام الأكبر

وتابع، يجب على جميع لاعبي الفريق المشاركين من الوافدين أن يكونوا دارسين بالأزهر، ومقيدين بإحدى المراحل الدراسية، كشرط أساسى للاشتراك في البطولة، ويتم تنفيذ البطولة بطريقة الدوري، وتقسم إلى مجموعات، يتم تصعيد الفرق الفائزة وخروج المغلوب، موضحًا أن عدد لاعبي دوري كرة السلة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 5 لاعبين، والكرة الطائرة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 6 لاعبين.