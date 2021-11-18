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محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وأصالة نجوم «ليلة أسير الشوق» بموسم الرياض

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محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وأصالة نجوم «ليلة أسير الشوق» بموسم الرياض محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وأصالة نجوم «ليلة أسير الشوق» بموسم الرياض

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ينتظر عشاق الأغنية انطلاق حفل «ليلة اسير الشوق» 26 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح «محمد عبده ارينا» في المملكة العربية ، ضمن ليالي «موسم الرياض»، والتي تقام تكريما للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، تقديرا لمشواره الشعري .

يشارك في الحفل عدد كبير من النجوم الاغنية في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، عبادي الجوهر، راشد الماجد، اصالة نصري، الذين عانقت اصواتهم وعبر سنوات كلمات وابداع الامير نواف بن فيصل بن فهد الشعري، وسيقدمون في ليلة الحفل مجموعة من اغاني من كلماته.

من جانبه، قال الأمير نواف: «سعادة بالغة وشرف كبير اعتز به بالدعوة الكريمة بالمشاركة في موسم الرياض الذي هيأته قيادتنا الرشيدة حفظها الله للوطن وللمواطنين والمقيمين ولكافة الاصدقاء من دول العالم للإتيان بكل ما هو مبهج ترويحا وترفيها واستثمارا، فالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (ايده الله) على ما هيأه لنا كمواطنين من سبل الارتقاء والنماء، فنحمد الله على نعمة وطننا الامن ونعمة من حبانا به كوالد وملك وقائد. والشكر لسيدي ولي العهد الملهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) الذي وضع استراتيجيات وعمل الخطط ووقف على تنفيذها بهمة الشباب بكافة المجالات حتى اصبح وطننا محط انظار العالم اجمع».

ويضيف «أسير الشوق» قائلا: «كما اخص بالشكر اخي معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه على دعوته الكريمة لي في موسم الرياض من خلال تكريمي وتخصيص ليلة من ليالي الموسم بإسم»ليلة اسير الشوق«مشيدا كمواطن سعودي بجهود هيئة الترفيه وجميع من فيها لتنفيذ وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة باسعاد المواطنين بما يشتمل عليه موسم الرياض من فعاليات متنوعة ومن ضمنها»ليلة اسير الشوق«التي سيشارك فيها الفنانين الكبار الاعزاء (محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد واصالة نصري وعبدالمجيد عبدالله) الذين اشكرهم جميعا لمشاركتهم في هذه الليلة لاسعاد الجميع، متطلعا إلى رؤية اخواني واخواتي في ليلة محبكم واخوكم اسير الشوق».

المصرى اليوم

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