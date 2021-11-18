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رئيس جهاز بورسعيد الجديدة يتفقد محطة محولات الكهرباء ويتابع استعدادات موسم الشتاء

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رئيس جهاز بورسعيد الجديدة يتفقد محطة محولات الكهرباء ويتابع استعدادات موسم الشتاء رئيس جهاز بورسعيد الجديدة يتفقد محطة محولات الكهرباء ويتابع استعدادات موسم الشتاء

تفقد المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، مشروع محطة محولات شرق بورسعيد، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات لسرعة الاستفادة من المحطة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، أن المحطة بجهد 66/22 ك.ف، شامل خط الربط، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ بها ٩٢٪ وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات اللازمة مع شركة نقل الكهرباء استعداداً لتحميل الجهد على المحطة، مشدداً على الشركة المنفذة بالانتهاء في التوقيتات المحددة و بالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني.

وفي سياق متصل، تابع المهندس مجدي على حسين، إجراءات مواجهة التعامل مع الحالات الطارئة والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالجهاز للعمل على مدار 24 ساعة يومياً لمواجهة الكوارث والأزمات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التنسيق مع جميع الشركات العاملة بالمدينة لوضع جميع المعدات تحت تصرف الجهاز فى حالات الطوارئ، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية خارج الجهاز (الدفاع المدنى – شركة توزيع الكهرباء)، للتعاون في حالات الطوارئ وهطول الأمطار الغزيرة.

المصرى اليوم

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