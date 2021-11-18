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الكشف على 195 طفل ضمن قافلة طيبة لحياة كريمة بزفتى

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الكشف على 195 طفل ضمن قافلة طيبة لحياة كريمة بزفتى الكشف على 195 طفل ضمن قافلة طيبة لحياة كريمة بزفتى

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قافلة «سلامة قلبك» ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بقرية كفر حانوت بحري مركز زفتى، وذلك بمشاركة مؤسسة ثروت الخيرية، وجمعية قلوب أصحاء، حيث تم الاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

وخلال القافلة تم الكشف على عد ١٩٥ طفل، وتم رصد عدد ٥ حالات روماتيزم القلب وحالتين عيوب خلقية ،وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، حيث تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود المشتركة التي تنفذها ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذاً توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوة لتوعية الأهالي بطرق الوقاية من أمراض القلب خصوصاً وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب، وذلك بحضور الدكتورة زينب سامي منسقة مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية.

المصرى اليوم

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