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«نفس البيجاما»..كارداشيان تكشف ارتباطها العاطفي بعد الانفصال عن كاني ويست بهذه الصورة

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«نفس البيجاما»..كارداشيان تكشف ارتباطها العاطفي بعد الانفصال عن كاني ويست بهذه الصورة «نفس البيجاما»..كارداشيان تكشف ارتباطها العاطفي بعد الانفصال عن كاني ويست بهذه الصورة

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أكدت كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان عن هوية حبيبها، الذي ارتبطت به بعد أشهر طويلة من الانفصال عن زوجها المغني الشهير كاني ويست.

كانت عدسات مصوري الباباراتزي قد التقطت صورا لـ«كارادشايان» مع صديقها «بيت ديفيدسون» لأول مرة معًا بعد أسابيع من شائعات المواعدة، منذ ظهورها في حلقة من برنامج «snl» أو «satardaynight lve» الذي يشارك «بيت ديفيدسون» في تقديمه، واستضاف نجمة تليفزيون الواقع مؤخرا.

كيم كارداشيان وبيت دفيدسون

وظهرت «كارداشيان» البالغة من العمر 41 عامًا في صور متداولة لها وهي تجلس على الأريكة بصحبة والدتها كريس جينر، وسط اهتمام رومانسي كبير، حيث علقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ظهور «كارادشيان» وصديقها مرتدين نفس البيجاما في أجواء تبدو عائلية.

كانت كارادشيان قد انفصلت منذ أشهر طويلة عن زوجها ووالد أطفالها المغني الشهير «كاني ويست»، لكنها عبرت عن دعمها له للحفاظ على عائلتهما وأبناءهما.

كارادشيان بيت ديفيدسون

المصرى اليوم

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