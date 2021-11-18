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المشدد 6 سنوات لصاحب معرض سيارات بتهمة الاتجار في المخدرات في طوخ

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المشدد 6 سنوات لصاحب معرض سيارات بتهمة الاتجار في المخدرات في طوخ المشدد 6 سنوات لصاحب معرض سيارات بتهمة الاتجار في المخدرات في طوخ

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجى نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب معرض سيارات في طوخ بتهمة الإتجار في «الهيروين» كما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بتهمة حيازة الأسلحة النارية «فرد خرطوش» وعدد من الطلقات.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد ضبط صاحب معرض سيارات بدائرة مركز شرطة طوخ بحوزته 100 لفافة من مخدر الهيروين وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

توصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «هـ ف م» 42 سنة، صاحب معرض سيارات وبمواجهتة إعترف بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الإتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه وبالعرض على النيابة امرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة فقضت المحكمه بحكمه السابق.

المصرى اليوم

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