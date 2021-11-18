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ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بالقاهرة

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ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بالقاهرة ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بالقاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وييتم بيعها للجمهور دون تذكرة طبية، داخل صيدلية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك صيدلية، له معلومات جنائية، مقرها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت قوة أمنية من ضبط اثنين من المسؤولين حال تواجدهما بالصيدلية، وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركيًا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها.

المصرى اليوم

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