أخبار عاجلة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فارس كرم عن خلافه مع رامي عياش: «أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم»

Print
فارس كرم عن خلافه مع رامي عياش: «أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم» فارس كرم عن خلافه مع رامي عياش: «أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم»

لاقتراحات اماكن الخروج

‎قال الفنان اللبناني فارس كرم إن خلافه مع الفنان رامي عياش كان خبر وانتهي، مشيرًا إلى أن «رامي أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم حدث بينهم».

وأضاف «كرم» في لقاء عبر برنامج the insider بالعربي، الأربعاء، أنه «عادي عادي مرقت وخلصت الخبرية، وأن كل ما حصل بيننا يعود إلى مزاجي الذي في بعض الأوقات يكون متعكر، رامي أخ وحبيب والقصة انتهت بعد سوء فهم».

من جهة أخرى، كشف فارس عن أنه انتهى من تسجيل صوته على أغنية خاصة بكأس العالم الذي ستستضيفه قطر في ٢٠٢٢ والتي سيشارك فيها مجموعة من الفنانين العرب.

كما يستعد فارس لتصوير أولى أغنيات الميني ألبوم الذي سيطرحه قريباً حيث أنه سيتوجه يوم ٢٤ نوفمبر إلى لتصوير الكليب مع المخرج محمد سامي .

وأشار فارس إلى أن الميني البوم سيتكون من ٤ أغاني واصفاً كل أغنية بألبوم ويتعاون فيه بأغنيتين مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان فيما يتولى كتابة وتلحين أغنيتين الفنان فارس اسكندر والتوزيع لعمر صباغ.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى