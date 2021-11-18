«لما إحنا مش قد ركوب الخيل بنركب ليه؟».. زوجة ماجد المصري لنجل الفنان بعد إصابته

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كشفت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبوالنصر، الحالة الصحية لنجل زوجها، الأكبر أحمد، بعد إصابته منذ أيام بكسر في الترقوة.

وشاركت «أبوالنصر» بصورة عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام» وتقول: «سلامتك يا مصري تقوملنا بالسلامة يارب.. لما احنا مش قد ركوب الخيل بنركب ليه بس».

وظهر نجل الفنان في اللقطة المصورة ويستلقى على أريكة فيما تلتقط من جانبها صورة سيلفي بصحبته.

وكان الفنان أعلن منذ أيام أعلن إصابة ابنه بكسر مضاعف في الترقوة.

وقال ماجد المصري: «الحمد لله على كل حال كسر مضاعف في الترقوة، برجاء الدعاء بالشفاء لابني أحمد ولكل مريض».