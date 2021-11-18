الإعدام شنقا للمتهم بارتكاب «مذبحة طوخ» بالقليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات بالإعدام شنقا للمتهم «أحمد ج» مرتكب مجزرة السيفا، المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة طوخ»، التي راح ضحيتها طبيب وموظف بالمعاش، بينما أصيب 3 آخرين.

أوضح أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أن المتهم قتل المجنى عليه «ضياء الدين عبدالعظيم»عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء «سكينين» وتربص له حتى إنهال عليه بالطعنات وسدد له عدة طعنات إستقرت بجسده وحاول المجنى عليه الاستغاثة والإفلات منه إلا أنه تتبعه واستمر في التعدى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته

أضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهى قتل المجنى عليه «محمد عبدالعليم بركات» مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص ممن يعترض تنفيذ جريمتة اتجاه المجنى عليه الأول، بأن سدد عدة طعنات استقرت في صدر المجنى عليه الثانى كما شرع في قتل «منصور ع م» و«أشرف إ ر» و«السيد إ أ» حاول محاولتهم منعه من ارتكاب جريمته

و ادعى المتهم أنه يعاني مرض نفسي، وأنه لم يكن مدركا وقت ارتكابه جريمته، إلا ان تقرير الطب النفسي أثبت عدم صحة ادعاءات المتهم، وأنه كان في كامل قواه العقلية وقت الحادث، حيث أثبت التقرير خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة وأنه لا يعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب.

وشهدت المحكمة إجراءات مشددة، حيث حضر المتهم في حراسة أمنية، أشرف عليها اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي والعقيد محمد سعيد، رئيس مباحث المحكمة

وترجع وقائع قضية مذبحة السيفا إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما قام المتهم «أحمد ج» بطعن عدد من المواطنين من أبناء القرية مستخدماً 2 سكين كان يحملهما في يديه مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وانهال عليه بالطعنات، مما أدى إلى وفاته

كما قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات وشرع في قتل كلا من المجني عليهم «منصور ع» و«أشرف ا ر و» السيد اا «مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.