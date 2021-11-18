إيداع قاتل شقيقه بالمعصرة تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا بمستشفى الأمراض النفسية

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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إيداع المتهم بقتل شقيقه في منطقة المعصرة تحت الملاحظة لمدة 45 يوما بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لبيان سلامة قواه العقلية.

كانت المحكمة قررت منذ قليل تأجيل القضية لجلسة 13 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح السيد أبوكنة ومحمد عبدالقادر وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 11 سبتمبر العام الماضى بدائرة قسم شرطة المعصرة، قتل شقيقه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف سابق بينهما، فأضمر في نفسه الشر صوبه حين تشاجرهما، وطوعت له نفسه إزهاق روحه فبسط يده لقتله، فاستل سلاحا أبيض طاعنا إياه فأحدث وفاته.