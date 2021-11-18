أخبار عاجلة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة بنى سويف: مشاركة الطلاب فى العملية الإنتخابية تساهم فى تحقيق الديمقراطية

Print
رئيس جامعة بنى سويف: مشاركة الطلاب فى العملية الإنتخابية تساهم فى تحقيق الديمقراطية رئيس جامعة بنى سويف: مشاركة الطلاب فى العملية الإنتخابية تساهم فى تحقيق الديمقراطية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور منصور رئيس جامعة بني سويف، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار ، مؤكدا أن كليات الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، وضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجرى بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة.

كما أوضح رئيس الجامعة على أهمية مشاركة الطلاب فى العملية الأنتخابية، حيث أن هذه المشاركة تساهم فى تحقيق الديمقراطية وتنعكس على بناء شخصية الطلاب ليصبحوا قادرين تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر واتخاذ القرارات.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، حيث يتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، كما يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021.

وتتم انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021. وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الاتحادات الطلابية من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة، بالإضافة إلي عضو هيئة تدريس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عضو قانوني، إلى جانب 2 أعضاء من الطلاب المتميزين غير المرشحين للانتخابات الطلابية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 34 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 34 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محافظ الغربية يتابع تلقي طلاب المدارس الثانوية لقاح فيروس كورونا

محافظ الغربية يتابع تلقي طلاب المدارس الثانوية لقاح فيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا