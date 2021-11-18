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فحص 538 مريضًا فى 3 قوافل مجانية بالإسكندرية

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فحص 538 مريضًا فى 3 قوافل مجانية بالإسكندرية فحص 538 مريضًا فى 3 قوافل مجانية بالإسكندرية

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أطلقت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة، 3 قوافل طبية مجانية بأحياء وسط والجمرك والمنتزه ثان، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان فضلا عن تقديم ندوات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمتها مديرية الشؤون الصحيةبالمحافظة، وأخرى عن العنف بين الأطفال.

وضمت القوافل 6 عيادات طبية متخصصة هي «الباطنة، الأطفال، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدي».

وشملت القوافل الطبية التي استهدفت مناطق «الحضرة الجديدة بحي وسط، وأبوالعباس المرسي بالجمرك، وعزبة كرملة بحي المنتزه ثان» توقيع الكشف الطبي على 538 مريضًا، وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى تسجيل 28 مواطنا في فصول محول الأمية بعزبة كرملة، فضلا عن استخراج بطاقة الرقم القومي مجانًا لـ 35 سيدة.

وأشار رئيس حي المنتزه ثان، إلى مشاركة منفذين متحركين في القافلة الأول لبيع أسطوانات الغاز للأهالي بسعر 70 جنيها للأسطوانة، والآخر مواد غذائية من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية .

المصرى اليوم

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