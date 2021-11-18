المشدد 5 سنوات لسائق استولى على سيارة تحت تهديد السلاح بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة سيارة «سوزوكى فان» من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بعد أن طلب منه توصيله لإحدى المناطق في مدينة طوخ في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة لقيامه وأخر مجهول بالإستيلاء على سيارة من قائدها بطريق الإكراة وحيازتهمما أسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال» غير مصرح لهم بحملها.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من «ق ص ا» 32 سنة سائق بقيام مجهولين بسرقة السيارة التي يعمل عليها وملك «ح ح ع» بعد أن طلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق في مدينة طوخ من مدينة بنها وأثناء سيرهم بالطريق قام المتهمان بإيقافه وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال» وتمكنا من سرقة السيارة والفرار بها.

وتوصلت التحريات وتفريغ الكاميرات بالمنطقة المحيطة خلال استقلالهم السيارة، وتم تحديد أحد المتهمين وتم ضبطه وأرشد عن السيارة المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه وتقديمة للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.