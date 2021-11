وظائف خالية لجميع المؤهلات ودون مؤهل بالقاهرة والمحافظات (تعرف عليها)

★ ★ ★ ★ ★

تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- شركه باستاويسي في مجال المطاعم تطلب للتعيين:

1- كول سنتر (متلقي طلبات) مكان العمل الاداره بالدقي

2- عضو فريق (العمل على جميع محطات التشغيل داخل المطعم)

مكان العمل: مهندسين- مصر الجديده- مدينه نصر- أكتوبر- مول العرب- المعادي

-اسكندريه شارع فؤاد -اسكندريه سيدي بشر -مول طنطا

الرحاب- التجمع الخامس- المقطم-عابدين

-------

الشروط:

-مؤهل متوسط- مؤهل فوق المتوسط- مؤهل عالي- نقبل طلبة شرط التفرغ

-ذكور فقط

- يفضل خبرة في نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق

- المرتب

خدمه العملاء 2400ج

عضو الفريق 2200 + بدلات للفروع البعيده

-9 ساعات عمل يتخللهم ساعه راحة

-يوم اجازه

- تأمينات طبية واجتماعيه

- حوافز مجزية- فرص للترقي- حافز العامل المثالي- وجبة اثناء العمل- اجازات سنوية ورسمية- دورات تدريبة- تبس شهري- زي للعمل مجانا

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=======

2- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لمطاعم سيركل كى

يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021

على الوظيفة التالية

1-كاشير-باريستا

(يعمل المشروبات للعميل ويتم محاسبة العميل)

-----------

مكان العمل: فروع القاهره والجيزه

--------

الشروط المشتركة:

- موهلات متوسطه-فوق متوسطه- عالي (يقبل طلبة بشرط التفرغ)

- حد اقصى للسن 35 سنة

-----------

الحقوق والمزايا:

- مرتب عضو الفريق من 2500 إلى 3400

- بدل انتقال- حوافز-ارباح سنوية

- العمل 8- 10 ساعات

------------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

-----

العنوان: 14 شارع محمد سعيد الحلوانى صلاح سالم اخر سور المتحف الجوى بجوار مستشفى الجلاء العسكرى من 10 إلى 4 عصرا

-----

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل

01271408432

========

3- تعلن شركة اوبو ايجيبت للهواتف الذكية عن حاجتها لسائقين رخصه مهنية (اولى وثانية)

فرع الشركة: القاهرة مدينة نصر

السن: 30 إلى 40

يفضل خبرة بمجال النقل والتوزيع

يستطيع التنقل داخل القاهره

للتقديم املئ بياناتك : اضغط هنا

و سيتم التواصل معك

===========

4- Circle k restaurants is looking for:

1-IT Specialist

Job Description

Responsible for everything related to the system of branches، networks and the Internet

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Males only

- Good in English

- location: Masr Elgedida

- 3 years experience in the same job

-----------

Benefits:

- Salary From 5500 to 6000

- Two days off

- 8 work hours

- Social and medical insurance

--------------

For apply please send your cv to:

cv@tawarwghayar.com

subject IT Specialist

=========================

Or visit our website in this link: Click Here

==========

5- شركة تربو وان لخدمات السيارات تطلب للتعين:

1-مندوب تسويق ومبيعات

مندوب بيع لخدمة الغسيل الجاف للسيارات داخل مول العرب

2-فني غسيل سيارات داخلي وخارجي خبرة

3- عامل غسيل سيارات بدون خبرة

مكان العمل: مول العرب باكتوبر

--------

الشروط:

- الموهلات: متوسط- فوق متوسط- طلبة بشرط التفرغ

- ذكور واناث للوظيفه الاولي وذكور فقط لباقي الوظائف

-خبرة سنتين لوظيفه فني غسيل سيارات

-حد اقصي للسن 40 سنه

----------

الحقوق

-الرواتب

وظيفه مندوب التسويق: 2000 اساسي+1500 عمولة

وظيفه فني غسيل السيارات من 4000 إلى 4500ج

وظيفه عامل غسيل السيارات 3000ج

- تامينات- تبس- حوافز

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

6- شركة اوبو للهواتف الذكية تطلب:

OPPO Egypt is hiring a «Trade Marketing Application Specialist»

Location: Nasr City

FRESH GRADUATES ARE WELCOMED

Job Duties:

• Responsible for the application and Promotional Requests.

• Following the contracts and designs

• Following up with the installation team to install promotional

materials

• Promotional materials Report

Requirements:

• Bachelor's degree.

• Females Only.

• Age: 24- 26.

• Experience: 0-1.

• Very good command of English.

• Microsoft Office skills.

• Capable of handling multiple tasks.

If you are interested، send your updated CV to hr@oppo-aed-eg.com. And mention (Trade Marketing Application Specialist) in the mail subject.

=======

7- مجموعه صيدليات سيف جروب تطلب للتعين:

1- صيادلة

2-مبيعات داخليه (تجميل)

3-دليفري

4-امن

5-عمال نظافه وخدمات

--------

الشروط:

- موهل عالي للصيادله

-موهل عالي وفوق متوسط للمبيعات

-موهلات متوسطه لباقي الوظائف

- ذكور واناث

-امتلاك ماكينة لوظيفه الدليفري

----------

مكان العمل: فروع الجيزه /المهندسين /زايد /اكتوير /التجمع الاول والخامس /مدينه نصر /مصر الجديده /العبور /الشروق /الاسكندريه

الحقوق

-الرواتب حسب كل وظيفه والخبرة

- وقت اضافى- تأمينات إجتماعية- تأمين طبى خاص- تأمين على الحياة- ترقيات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

8- مجموعة عثمان أحمد عثمان (مزارع الامل) تطلب للتعين:

1- اخصائي مبيعات خارجية (منتجات البط الحي)

مكان العمل طموه الجيزة

2-عامل في قطاع المجسات

مكان العمل: العالمين _العاصمة الادارية _ السويس

3-ميكانيكي سيارات ومعدات

مكان العمل: المنيا

--------

الشروط:

- موهل متوسط أو فوق متوسط للمبيعات

- لايشترط موهل لباقي الوظائف

- ذكور فقط

-يشترط خبره في نفس المجال لوظيفه المبيعات

----------

الحقوق

-الرواتب تحدد حسب الخبرة

- وقت اضافى- تأمينات إجتماعية- تأمين طبى خاص- تأمين على الحياة- سكن للمغتربين + موصلات لبعض المواقع + اضافي

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=======

9- شركة BOKDOC العاملة في المجال الطبي تطلب

BOKDOC Company for Medical field is looking for:

1- Senior Business Development

«Identify partnership opportunities

Develop new relationships in an effort to grow business and help the company expand

Contact potential clients through cold calls and emails

Identifying new clients by researching and creating networking opportunities through visiting clients، cold calling, networking, and social media.

Negotiating and re-negotiating by phone، email, and in-person and closing business deals.

Actively seek out new partnership opportunities through cold calling، networking, and social media.

Set up a face to face meetings with potential clients/partners.

Customize service solutions to increase customer satisfaction

Proactively seek new business opportunities in the market

------------------------------

Location of work: Nasr city

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Males only

- (6-8) experience

-----------

Benefits:

- Salary Negotiable

- Two days off

- 8 work hours

- Medical and Social insurance

--------------

To apply please fill in this link and we will call you: Click here

Or visit our website in this link: Click Here

======

10- شركة اوبو للهواتف الذكية تطلب:

OPPO Egypt is hiring «Trade Marketing System Specialist»

Location: Nasr City

FRESH GRADUATES ARE WELCOMED

Job Duties:

• Managing and distributing all the promotional materials.

• Checking and training how to display our Promotional materials.

• Calculating KPI for Promotional materials.

• Inspecting the promotional materials in the stores.

• Arranging all the assignments with the department manager.

Requirements:

• Bachelor's degree.

• Males Only.

• Age: 24- 26.

• Experience: 0-1.

• Very good command of English.

• Microsoft Office skills.

• Capable of handling multiple tasks.

If you are interested، send your updated CV to hr@oppo-aed-eg.com. And mention (Trade Marketing System Specialist) in the mail subject.

=========



11- صيدليات مصر تطلب للتعين:

1- صيادلة

2-كاشير

3-دليفري

--------

الشروط:

- موهل عالي (لا يشترط موهل للدليفري)

- ذكور فقط

-امتلاك ماكينة لوظيفه الدليفري

----------

مكان العمل: فروع وسط البلد-العباسيه-الأسكندريه-أكتوبر-الشيخ زايد-

الحقوق

-الرواتب

الصيدلي من 3700 إلى 4000

الكاشير 2400

دليفري 2700 + نسبة على الاوردر +نسبة على التحويل

- وقت اضافى- تأمينات إجتماعية- تأمين طبى خاص- تأمين على الحياة- ترقيات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

12- تعلن شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية عن احتياجها إلى وظيفة مندوب مبيعات خارجي

الوصف الوظيفي

1. مسؤول عن تحقيق أهداف أساسيات البيع، تحقيق الهدف الشهري والهدف السنوى للمبيعات

2. تغطيه جميع العملاء من خلال خطوط السير وخطة التغطية بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين

3. كتابة التقارير المطلوبة

4. التحديث المستمر لعملاء خط السير

5. إعداد خطط عمل واضحة (يومية/أسبوعية/شهرية) وإجراء التحسينات الدورية عليها

6. المساعدة في تدريب المناديب الجدد

مميزات الوظيفة:

1. مرتب ثابت

2. تامين صحي

3. تامينات اجتماعية

4. عمولات

5. زيادة سنوية

6. فرص للترقي

متطلبات الوظيفة:

1. مؤهل عالي

2. يفضل وجود سنه من الخبره «حديثى التخرج مرحب بيهم للتقديم»

3. مهارات تواصل جيد

4. ذكور فقط

5. السن من 22 إلى 32 سنه -موقف محدد من الخدمة العسكرية

للتقديم يرجي ملء الاستمارة: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك: اضغط هنا

========

13- تعلن شركة اوبو عن حاجتها لفنيين اصلاح موبايل في محافظة دمياط.

شروط التقديم:

_خريج مؤهل عالى.

_اقصى سن ٣٥.

_سكان محافظة دمياط.

_خبره في مجال صيانه الموبايلات من سنه لثلاث سنوات.

للتقديم عن طريق ملئ الفورم: اضغط هنا

========



14- تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

يونيون كوريير لخدمات البريد السريع يطلب للتعين:

1- مراسلين دعم بنوك

استلام إصدارات وتسليم مرتجعات من وإلى البنوك من وإلى الشركة

2-مراسلين بنوك

استلام وتسليم الكروت الخاصة بالبنوك من وإلى الشركة

3- سائق (يحمل رخصه 3-2-1)

سائق سيارة دبابة صندوق مغلق- استلام وتسليم الشحنات الخاصة بالبنوك من وإلى فروع الشركة

--------

مكان العمل: القاهره الكبري

الشروط:

- موهل متوسط-فوق متوسط-عالي (لا يشترط موهل للسائق)

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 45 سنة

----------

الحقوق

-الرواتب

مراسل الدعم 2500

مراسل 1500+1500 بدل

السائق 3500 إلى 4000

- وقت اضافى- تأمينات إجتماعية- تأمين طبى خاص- تأمين على الحياة- ترقيات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

15- تعلن شركة اوبو للهواتف الذكية عن حاجتها لفنيين اصلاح موبايل .

شروط التقديم:

_خريج مؤهل عالى.

_اقصى سن ٣٥.

_سكان محافظة القاهرة والجيزة.

_خبره في مجال صيانه الموبايلات من سنه لثلاث سنوات.

للتقديم برجاء ملئ الفورم: اضغط هنا

====