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جامعة المنيا تواصل مبادرة «احمي نفسك .. احمي وطنك» لليوم الثالث على التوالي

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جامعة المنيا تواصل مبادرة «احمي نفسك .. احمي وطنك» لليوم الثالث على التوالي جامعة المنيا تواصل مبادرة «احمي نفسك .. احمي وطنك» لليوم الثالث على التوالي

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تواصل جامعة المنيا، لليوم الثالث على التوالي، فعاليات مبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك» التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتلقي لقاح ، حيث وفرت جامعة المنيا خدمة التسجيل وتلقي لقاح «فايزر» لتطعيم طلابها تحت سن الثامنة عشرة عامًا، لتصل الجامعة بذلك إلى تحقيق البيئة الآمنة لجميع منتسبيها بعد تطعيم كافة فئاتها.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، إنه تم تخصيص إحدى قاعات النشاط الطلابي بكلية الزراعة، اتخذ بها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لإجراء عمليتي التسجيل والتطعيم للطلاب تحت سن الـ 18 عاما، وتقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة بتنظيم عملية تلقي التطعيم للطلاب، علمًا بأنه سيتم تلقي الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من تلقي الطلاب للجرعة الأولى.

وفي ذات الصدد، تواصل إدارة الجامعة، بدءًا من أمس، تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول للحرم الجامعي، إلا بعد تقديم ما يُثبت تلقيهم اللقاح.

المصرى اليوم

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