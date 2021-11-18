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كارتيرون يثير الجدل بتصريح جديد حول أسباب خسارة أمام الأهلي

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كارتيرون يثير الجدل بتصريح جديد حول أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي كارتيرون يثير الجدل بتصريح جديد حول أسباب خسارة أمام الأهلي

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أثار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء والكرة المصرية بتصريح جديد حول أسباب الخسارة الثقيلة من الأهلي في مباراة القمة.

وسقط الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-5 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال بارتيس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية: الزمالك لعب 25 مباراة لم نخسر، ولكن ظروف مباراة القمة كانت صعبة ومختلفة.

وأوضح مدرب الزمالك: ارتكبنا أخطاء كثيرة في مباراة القمة ولم يحالفنا التوفيق وهناك أخطاء لا أستطيع الكشف عنها، وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى إعادة التفكير فيها من جديد.

وأضاف كارتيرون: الزمالك يحتاج إلى العمل الجاد لكي نفوز بالمباريات الصعبة خاصة بعدما استقبلنا 5 أهداف أمام الأهلي.

المصرى اليوم

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