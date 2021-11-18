★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أثار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء والكرة المصرية بتصريح جديد حول أسباب الخسارة الثقيلة من الأهلي في مباراة القمة.

وسقط الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-5 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال بارتيس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية: الزمالك لعب 25 مباراة لم نخسر، ولكن ظروف مباراة القمة كانت صعبة ومختلفة.

وأوضح مدرب الزمالك: ارتكبنا أخطاء كثيرة في مباراة القمة ولم يحالفنا التوفيق وهناك أخطاء لا أستطيع الكشف عنها، وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى إعادة التفكير فيها من جديد.

وأضاف كارتيرون: الزمالك يحتاج إلى العمل الجاد لكي نفوز بالمباريات الصعبة خاصة بعدما استقبلنا 5 أهداف أمام الأهلي.