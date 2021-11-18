مياه سوهاج : ورش عمل ودورات في السباكة لعمال المساجد

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، ورش عمل لتدريب عمال المساجد على أعمال السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار- في بيان صحفى اليوم- إن ورش العمل جرى تنفيذها في عدد من المساجد بمراكز طما، وطهطا، والمراغة، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية بالمساجد، وذلك للحد من المياه المهدرة، وأنه جارٍ التنسيق لعقد ورش تدريب السباكة لعمال المساجد في جميع مراكز المحافظة، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ ورش عمل تعليم السباكة للسيدات وعمال المساجد والمصالح الحكومية لأنهم أكثر الفئات استخداماً للمياه، ولحثهم على إصلاح الأدوات الصحية لتقليل فاقد المياه.

وأشار عبدالغفار إلى أنه تتم توعية المشاركين بكيفية التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي، وتعريفهم بمخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية، وذلك لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية الدولة والمواطنين معاً.