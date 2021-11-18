خالفت إجراءات كورونا.. غلق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

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شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حملة مكبرة لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت الحملة مراكز الدروس الخصوصية بحي شرق الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

أسفرت الحملة عن غلق 11 مركزا للدروس الخصوصية بمناطق «باكوس، العوايد، جناكليس، كوبري الناموس، تعاونيات سموحة، عزبة سعد»، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وفى سياق متصل، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى غلق وتشميع 4 منشآت تجارية أخرى بطريق الكورنيش ومنطقة سان ستيفانو، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.