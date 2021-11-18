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"موهبة" تعلن ارتباطها بالشبكة الحكومية الآمنة التابعة لـ"يسر"

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"موهبة" تعلن ارتباطها بالشبكة الحكومية الآمنة التابعة لـ"يسر" "موهبة" تعلن ارتباطها بالشبكة الحكومية الآمنة التابعة لـ"يسر"
للاستفادة من الخدمات والبيانات الحكومية المتاحة والمحدثة

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اكتمال ونجاح الربط مع الشبكة الحكومية الآمنة التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" للاستفادة من الخدمات والبيانات الحكومية المتاحة والمحدثة باستمرار، وذلك بشكل آلي وسريع، ومن خلال قنوات اتصال آمنة لنقل البيانات بكفاءة وسرعات عالية.

ونفّذت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في مؤسسة "موهبة" بالتنسيق والتواصل مع برنامج "يسر"، تشغيل مشاريع الارتباط بالشبكة الحكومية التي تشمل تفعيل الاتصال الآمن والسريع بين موهبة والبرنامج، والارتباط بقناة التكامل الحكومية وتفعيل استرجاع البيانات آلياً من مصادرها.

وقال مدير عام تقنية المعلومات في "موهبة" المهندس مشعل بن سليم إن أهمية الارتباط بقناة التكامل الحكومية، تنبع من تسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للموهوبين والموهوبات وقطاع الأعمال، والمساعدة في بناء خدمات إلكترونية متكاملة للمستفيدين، وتوفير بيانات موثوقة ومحدثة باستمرار، إلى جانب الإسهام في تحسين تجربة المستفيدين وتحقيق الأداء الأمثل للخدمات الإلكترونية لمؤسسة "موهبة".

ويتيح الارتباط مع الشبكة الحكومية الآمنة لموهبة الحصول على بيانات الطلبة من مصادرها الرسمية والموثوقة بطريقة آلية وآمنة، وذلك للاستفادة منها في برامج موهبة المختلفة بطريقة رقمية وميسرة.

يُذكر أن قناة التكامل الحكومية هي أحد الأعمدة الرئيسية لمشروعات البنية التحتية الوطنية التي يتولى تنفيذها وإدارتها برنامج "يسِّر"، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها إلكترونيـًّا بشكل دقيق وسريع وآمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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