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للتوعية بالمؤشرات الحيوية.. "صحة الطائف" تُطلق حملة "اعرف أرقامك"

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للتوعية بالمؤشرات الحيوية.. "صحة الطائف" تُطلق حملة "اعرف أرقامك" للتوعية بالمؤشرات الحيوية.. "صحة الطائف" تُطلق حملة "اعرف أرقامك"
تشمل معدل الضغط وقياس السكري وقياس محيط الخصر ورقم كتلة الجسم

للتوعية بالمؤشرات الحيوية..

أطلق مساعد صحة الطائف للصحة العامة، خالد الثبيتي حملة "اعرف أرقامك" التي تُعد مبادرة وطنية صحية موجهة لجميع أفراد المجتمع، وتهدف إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد، وتشمل "معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم".

ويُمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق "صحتي" بكل يسر وسهولة، حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

تأتي الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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