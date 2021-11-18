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تعرف على موعد انطلاق كأس الأندية المحترفة المصرية

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تعرف على موعد انطلاق كأس الأندية المحترفة المصرية تعرف على موعد انطلاق كأس الأندية المحترفة المصرية

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أعلن رئيس رابطة الأندية المحترفة، أحمد دياب، موعد بدء مسابقة كأس الرابطة المصرية، مشيراً إلى أن كأس رابطة المحترفين المصرية سينطلق يوم 8 يناير المقبل.

وقال دياب: الجمهور عاد بعد غياب حوالي 9 سنوات، وهناك تجاوب فيما يخص البث التلفزيوني وتقديم صورة يستحقها الجمهور المصري.

وأضاف: في ملف الرعاية وحقوق الأندية، أخذنا قرارا في مجلس إدارة الرابطة بالدخول في مفاوضات مع برزنتيشن حتى تحصل الأندية على حقوقها، رغم أن هذا ليس من مهامنا في الفترة الحالية، أنهينا التفاوض مع 17 ناد، سيحصلوا على حقوقهم حتى يستطيع كل ناد أن يقضي التزاماته.

مضيفاً: من مكاسب الفترة الماضية، إقامة مباراة القمة في ميعادها وانتظام البطولة. هناك ملاعب مازالت تسير في تطبيق الاشتراطات الأمنية المطلوبة، لذلك قد تنقل أي مباراة لملعب أخر يتوفر فيه الاشتراطات.

مشيرًا إلى أنه اتفق مع رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، على منع الحكام من التصريحات.

المصرى اليوم

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