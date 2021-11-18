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رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية «كلنا واحد» لدعم ذوى الهمم

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رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية «كلنا واحد» لدعم ذوى الهمم رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية «كلنا واحد» لدعم ذوى الهمم

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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الاحتفالية التي إقامها اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة خدمة متحدي الإعاقة بعنوان "كلنا واحد" لدعم ذوى الهمم، بحضورالدكتور أحمد علام وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وألفت الشريف رئيس وحدة متحدي الإعاقة، والدكتوره جهاد إبراهيم متحدث تحفيزي وبطلة فى السباحة لذوى الهمم، ونبيلة عبد الباري لاعبة نادي مبارك لمتحدي الإعاقة، وعدد من طلاب ذوى الهمم بكليات الجامعة المختلفة.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الاحتفالية التى تم إقامتها لمشاهدة العروض التى يقدمها طلاب ذوى الهمم والنماذج الناجحة التي قدموها وتكريمهم الذي يأتي في إطار اهتمام الجامعة بذوي الهمم وربط حقيقي بين الجامعة والمجتمع من خلال عمل وحدة متحدي الإعاقة والتي أنشأتها الجامعة لهذا الغرض وتنفيذ مهمتها الأساسية لتنفيذ استراتيجية الجامعة في مجال تكافؤ الفرص للطلاب متحدي الإعاقة.

وأشاد رئيس الجامعة بالقدرات المميزة التي يمتلكها أبناء الجامعة من ذوي الهمم والمراكز المتقدمة التي يحققونها علي مختلف الأصعدة المحلية والدولية، ما يعد تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل هؤلاء الطلاب.

وفى نهاية الاحتفالية كرم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عددا من طلاب ذوى الهمم المشاركين والقائمين على العمل لتميزهم.

المصرى اليوم

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