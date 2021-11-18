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رد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على كل ما يتردد مؤخراً حول رحيله عن صفوف نادي الزمالك.

وربطت الكثير من التقارير مؤخراً بين باتريس كارتيرون وعدد من الأندية الخليجية وفي مقدمتها فريق الدحيل القطري.

واعترف كارتيرون في تصريحات تليفزيونية بتلقيه عروضاً من أجل الرحيل عن الزمالك لكنه لم يلتفت لها، وقال: نعم تلقيت عروضاً وأتلقى عروضاً باستمرار ولكنني حالياً متواجد في نادي الزمالك واحترم تعاقدي معه وكل تفكيري وتركيزي مع الفريق من أجل حصد النجاحات.

ووجه المدرب الفرنسي الشكر لنجمي الزمالك السابقين حازم إمام وأحمد حسام ميدو، وأوضح: أشكر حازم إمام وأحمد حسام ميدو على دعمهما للاعبين وللنادي في الفترة الماضية.